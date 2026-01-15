Kaçak bungalovdan hapis cezası aldı... AKP'li başkandan istifa kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 14:56:00
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, kaçak bungalov yaptırdığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezası alan AKP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Adem Serin, cezasının kesinleşmesinin ardından görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, kaçak bungalov yaptırdığı gerekçesiyle hakkında verilen 3 ay hapis cezası kesinleşen AKP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Adem Serin, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

Edinilen bilgilere göre; Serin’in, kesinleşen cezası kapsamında hafta içinde adli mercilere teslim olarak infaz sürecini başlatacağı öğrenildi.

Serin’in istifasının ardından AKP Çamlıhemşin İlçe Başkanlığı için yeni bir atama sürecinin başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda, iki ismin genel merkez tarafından değerlendirilmek üzere Ankara’ya çağrıldığı ifade edildi.

BÖLGEDEKİ KAÇAK YAPILAR GÜNDEMDE

Öte yandan Çamlıhemşin ilçe sınırlarında bulunan Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası’nda imara aykırı şekilde inşa edilen çok sayıda kaçak bungalov uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yaklaşık iki yıl önce dönemin AKP’li bakanları ile Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bölgede kaçak yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.

2025 yılının son aylarında ise, bölgede 180 kaçak bungalov için yıkım kararı alındı. Karara tepki gösteren bazı yurttaşların, yapılarını kendi imkânlarıyla yıktığı bildirildi.

Rize İl Özel İdaresi, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırlarında yer alan Fırtına Vadisi’nde izinsiz ve taşkın riski taşıyan yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 77 kaçak yapının kaldırıldığını açıklamıştı.

Ancak kamuoyundan gelen tepkilerin ardından AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, bölgede planlanan yıkım çalışmalarının bir süreliğine ertelendiğini duyurmuştu.

