Kaçak göçmenleri karadan ulaşımı olmayan bölgeye bırakıp gittiler

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun mevkiinde, karadan ulaşımın olmadığı bölgeye bırakılan 7 çocuk ve 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 12:21
Kaçak göçmenleri karadan ulaşımı olmayan bölgeye bırakıp gittiler
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Marmaris ilçesi Bozburun mevkiinde, karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Gemisi harekete geçirildi. Sahil Güvenlik Dalış Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, mahsur kalan grubun bulunduğu yere gönderildi.

Yapılan müdahale ile 18 kaçak göçmen ile birlikte 7 çocuk kurtarıldı.


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