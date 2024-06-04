Kaçak göçmen diye peşine düştükleri araçlardan FETÖ davalıları çıktı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:18

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:29

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma arayışında olan terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 araç durduruldu. Araç sürücülerinin tutarsız beyanlarından göçmen kaçakçılığı şüphelileri ve organizatörü oldukları değerlendirilerek, araç içerisindeki 5 yolcu incelendiğinde Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan yerel mahkemeler ve istinaf mahkemelerinde davaları bulunan 4 ihraç emniyet mensubu, 1 ihraç öğretmen oldukları tespit edildi. Toplamda 8 kişi yakalandı. Araç ve şahıslar incelendiğinde ise 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paund, 7 bin 200 Türk lirası ile cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan şüpheli olan 3 kişi ile ihraç öğretmen adli kontrol ile serbest kaldı. 4 ihraç emniyet mensubu ise tutuklandı.