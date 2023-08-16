Kahramanmaraş'ta feci kaza... TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!

Afşin ilçesinde, TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:46
Kahramanmaraş'ta feci kaza... TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde D.M.K. (46) yönetimindeki 46 AGM 441 plakalı otomobil, S.A. idaresindeki 55 PP 344 plakalı TIR ile çarpışarak şarampole devrildi. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki yolculardan Y.K. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü D.M.K. ile araçtaki Z.K. (68) K.K. (19), S.E.K. (11) ve E.K. (7) yaralandı. 

Ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.M.K. ile Z.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. TIR sürücüsü S.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.


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