Kaçak kafe yıkımına bakanlık koruması! İBB'ye polis engeli

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:09

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:09

İstanbul Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellendi.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıkım ekibine hukuksuz şekilde engel olunduğunu belirtti.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Sahil'deki Mimar Sinan eseri Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafeler mahkeme kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca ısrarla korunuyor. İBB'nin yıkım ekiplerine günlerdir hukuksuz şekilde engel olunuyor."

Üsküdar Sahil'deki Mimar Sinan eseri Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafeler mahkeme kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca ısrarla korunuyor. İBB'nin yıkım ekiplerine günlerdir hukuksuz şekilde engel olunuyor. pic.twitter.com/bdsY4hr6kc — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 13, 2023







