Kaçak kazı yapan 3 şahsa jandarmadan operasyon

Eskişehir’de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:51
Kaçak kazı yapan 3 şahsa jandarmadan operasyon
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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’a bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyitgazi İlçesi’nde kaçak kazı yapıldığı öğrenildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcısı’nın koordinesinde düzenlenen operasyonla Seyitgazi İlçesi’nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemelerde, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 1 adet balyoz, 3 adet çekiç ve 9 çift eldiven ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.


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