Fiyatı 5 liraya kadar düşmüştü: Eskişehir'de salatalık ve kabak fiyatları üreticiyi tatmin edecek seviyeye ulaştı

Yayınlanma: 20.07.2024 - 18:31

Güncelleme: 20.07.2024 - 18:31

Eskişehir'de salatalık ve dolmalık kabağı üreten Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, Kurban Bayramı'nda kilogram fiyatlarının 5 liraya kadar düştüğünü belirtti. Şu an da piyasanın yavaş yavaş oturduğunu belirten Kılıç, durumun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Ürünün bol olması pazar tezgâhındaki fiyatların ucuzlayacağını söyleyen Kılıç, küresel ısınmadan dolayı son zamanda bitkilerin tozlaşmasında sıkıntı yaşadıklarının altını çizdi.

“15-20 lira gibi bir rakam üretici için çok güzel bir rakam”

Salatalık ve dolmalık kabak üretimi hakkında konuşan Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, “Salatalarımız iyi sıkıntı yok. Eskişehir'in salatası örtü altı üretiminden geliyor. Benim kendi seramda çıkmaz ama diğer üye arkadaşlarımızın mayısın birinden beri Eskişehir pazarlarında salatamız yer alıyor. 15-20 lira gibi bir rakam eğer aşağı düşmese üretici için çok güzel bir rakam sadece Kurban Bayramı'nda tatil uzun süreli olduğu için elimizde mal yığılma yaptı 5 liraya kadar düşmüştü ama şu an da toparladı. Bizim salata üretiminde mahsul ne kadar bol olursa fiyat ucuz olur, olmadığı zaman biraz yüksek olur. Vatandaş her zaman ucuzunu almak ister, hesaplı almak ister. Son zamanlarda girdi fiyatlarımız yükseldi. Keşke üretimde rekolte bol olsa da fiyat hesaplı olsa. Bizde fark etmez biz o girdiyi bir şekil yapmak zorundayız. Tonajımız fazla olursa fiyat ucuz olur, biz çok işçilik yapmış oluruz ama bu vatandaşa yarar. Eğer verim az olursa da fiyat biraz fazla olur” dedi.

“DOLMA KABAĞININ FİYATI 15 LİRA GİBİ BIR RAKAMDA SEYREDİYOR”

Küresel ısınmanın ürünlere olan etkisinden de bahseden Başkan Yıldıran Kılıç şöyle devam etti;

“Küresel ısınmadan dolayı son zamanda sıcaklıklardan dolayı bitkilerin tozlaşmasında sıkıntı yaşıyoruz. Verim düşüklüğü oluyor bu da ister istemez vatandaşa yansıyor. Şu anda Kütahya, Bursa, Ankara gibi illerimize Eskişehir'in ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra gelip götüren tüccarlar arkadaşlarımız var. Dolma kabağında da dışarıya verecek kadar değil de Eskişehir'in ihtiyacını karşılayacak kadar kabak üretimimiz mevcut. Dolma kabağının fiyatı 15 lira gibi bir rakamda seyrediyor. Diğer büyük metropollere karşı fiyatlar hemen hemen yarı yarıya.”