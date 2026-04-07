Kaçak kozmetik deposuna baskın: 65 milyon liralık sahte ürün ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde kaçakçılığa yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.



Edinilen bilgilere göre, T.S.S. ve T.S. isimli şahısların kullandıkları bir depoda kaçak kozmetik ürün üretimi yapıldığı ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda söz konusu depoya operasyon düzenlendi.



Depoda yapılan aramalarda 21 ton kaçak çay, 4 bin 235 adet kaçak kozmetik malzemesi, 12 bin kilogram temizlik ürünü, 14 bin kilogram kozmetik ürünü, 2 adet sahte etiket basma makinesi, 1 adet dolum makinesi, 1 milyon 225 bin adet çeşitli markalara ait sahte ürün etiketi ile 1 milyon 560 bin adet sahte boş ürün kutusu ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 65 milyon TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.



