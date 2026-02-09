Kaçak maden ocağını su bastı: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız maden ocağını su bastı.

Bu sırada içeride olan Uğur Erikoğlu (32) ve Hasan Genç (41) adlı işçiler, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uğur Erikoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan Genç'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN OCAK ÇALIŞMIŞ

Öte yandan, facianın yaşandığı kaçak maden ocağının 9 Eylül 2025 tarihinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince mühürlendiği öğrenildi. Ekiplerin 26 Aralık 2025 tarihinde yaptığı son kontrolde ise ocağın mührünün bozulmadığının tutanak altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI YARALIYI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Gökçebel Belediye Başkanı Vedat Öztürk hastaneye gelerek, yaralı işçiyi ziyaret etti. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Namazgah köyü sakinlerinden göçükte yaralanan Hasan Erikoğlu ile hayatını kaybeden Uğur Erikoğlu'nun ailelerinin yanında olarak acılarını paylaştı. Hastanede yaralı işçinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkanımız Öztürk, ailelere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.