Kaçak midye avcıları suçüstü yakaladı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:14

Güncelleme: 13.09.2023 - 14:14

İstanbul Sarayburnu açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığına dair ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bot ile ihbar bölgesine giden polis ekipleri, Sirkeci feribot iskelesi ve Budo yolcu gemisi yanında tekne ve üzerinde 3 şahsın kaçak midye avcılığı yaparken yakalandı.

Polisi gören kaçak avcılık yapan şahıslar midyeleri denize bırakmaya başladı. Yapılan denetim de 1 adet tekne, 30 adet sarı çuval ve 1 adet hava kompresörüne mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak el konuldu.

Şahsa toplamda 16 bin 884 TL idari işlem yapıldı. Yakalanan ürünler İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve su ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri teslim etti. 3 şahsa toplamda 16 bin 884 TL idari işlem yapıldı.