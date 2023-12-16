Kaçak sigara operasyonu... 4 şüpheli gözaltına alındı!

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından 2 iş yeri, 1 araç ve 1 depoda yapılan aramada 2 milyon 799 bin sigara kağıdı yaprağı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 11:32
Kaçak sigara operasyonu... 4 şüpheli gözaltına alındı!
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 işyeri, 1 araç ve 1 depoda arama yaptı.

Yapılan aramada gümrük kaçağı 2 milyon 799 bin adet sigara kağıdı yaprağı, 770 bin adet boş makaron, 2 bin 290 paket sigara, bin 950 gram pipo tütünü, 905 adet puro ve 30 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


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