Kaçak sigara operasyonu... 4 şüpheli gözaltına alındı!
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından 2 iş yeri, 1 araç ve 1 depoda yapılan aramada 2 milyon 799 bin sigara kağıdı yaprağı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 işyeri, 1 araç ve 1 depoda arama yaptı.
Yapılan aramada gümrük kaçağı 2 milyon 799 bin adet sigara kağıdı yaprağı, 770 bin adet boş makaron, 2 bin 290 paket sigara, bin 950 gram pipo tütünü, 905 adet puro ve 30 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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