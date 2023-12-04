Ağrı’da 655 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamalarında toplamda 655 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:07
Ağrı’da 655 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında, durdurulan bir minübüste, yolcu olarak seyahat eden 1 şahsa ait olduğu tespit edilen, toplamda 355 paket gümrük kaçağı sigara ile Taşlıçay ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden 2 şahsın yanlarında toplamda 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.” denildi.


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