Ağrı’da 655 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:07

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:07

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında, durdurulan bir minübüste, yolcu olarak seyahat eden 1 şahsa ait olduğu tespit edilen, toplamda 355 paket gümrük kaçağı sigara ile Taşlıçay ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden 2 şahsın yanlarında toplamda 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.” denildi.