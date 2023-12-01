Kars’ta kaçak silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 01.12.2023 - 10:58

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Suç örgütlerine temin edilen silahların imal edildiği atölyenin yerini tespit eden polis, 3 ay süren takibin ardından operasyon düzenledi. M.G (53) ve D.Ö. (44) isimli şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, imalathane olarak kullanılan yerde 45 tabanca, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 53 şarjör, 3 bin 825 fişek, 7 kutu barut, 45 doldurulmuş kartuş, 2 şarjör kalıbı, 100 icra yayı, 39 rampa, 26 demir çubuk, 15 sürgü takımı, 8 ucu açılmış namlu, 5 icra mili, 2 eye, torna makinesi, sabit sütunlu matkap, mengene, matkap ile birlikte silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.