Kaçak tarikat yurduna polis kalkanı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:27

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:12

TKP İzmir İl Örgütü, Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla Karabağlar’ın Uzundere mahallesinde yıkım kararı olmasına rağmen emniyet desteği verilmediği için yıkılamayan İsmailağa Cemati’ne ait yurt ve Kur’an kursu binasına karşı yürüdü. Uzundere Cemevi önünden başlayan yürüyüşte "Bağımsızlık, laiklik, cumhuriyet ve sosyalizm için" çağrıyla Uzundere pazar alanında buluşan partililer ve mahalleli, “Mahallede tarikat istemiyoruz”, “Tarikatların ensesindeyiz”, “Kahrolsun saltanat yaşasın cumhuriyet”, “Boyun eğme memlekete sahip çık”, “Şeriata faşizme karanlığa geçit yok”, “Düzeniniz batsın çocuklar yaşasın”’ sloganları atıldı.

LÜKS ARAÇLI POLİSLİ KORUMA

Yurdun dört bir tarafı polis tarafından korunurken lüks araçlarla girişlerin kapatıldığı görüldü. Yurdun önünde basın açıklamasını okuyan TKP üyesi Adem Yağız, “Mahallemizde kaçak olarak inşa edilen, inşaat sırasında alınan yıkım kararına rağmen yapımına devam edilen tarikat yurdu faaliyete geçti. Yanı başımızda tarikatlar, cemaatler örgütlendiği sürece kendi mahallemizde dahi güvende değiliz. Yurdun önüne çekilen lüks araçlar semtimizde rahatça gezerken; yıkım için gelen belediye ekipleri, kim olduğunu bilmediğimiz, eli sopalı, cübbeli, sarıklı insanlar tarafından engelleniyor. Konuyu haber yapmaya gelen basın mensupları ise alıkonuyor, tartaklanıyor. Bizler bu mahallenin fertleri olarak, tarikatları ve cemaatleri, Aladağ’da yanarak ölen kız çocuklarından, yaşadığı baskıya dayanamayıp yaşamına son veren Eneslerden, sabah namazına kalkmadığı için dövülen çocuklardan, taciz, tecavüz haberlerinden biliyoruz. Mahallemizde tarikat yurdu istemiyoruz” dedi.

"LAİKLİK İÇİN YÜRÜDÜK"

Mahallenin kültürel yapısının değiştirilmeye çalışıldığını aktaran Yağız, “‘Nasıl olsa bizim çocuklarımız bu yurda gitmiyor’ rahatlığıyla, ‘Nasılsa yıkım kararı var, gereken yapılacaktır’ diyerek elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Bugün burnumuzun dibine yurt yapanlar, yarın mahallemizde örgütlenmeye de başlar, kültürümüzü yaşatmamıza da karışır, sazımızı sözümüzü susturmaya kalkar… Çiğli’de Süleymancılar, Uzundere’de İsmailağacılar… Cumhuriyet, hilafet altında halkın iradesinin teslim alınmaya çalışıldığı Anadolu’da, hilafete karşı laiklik iddiasıyla kurulmuştu. Bugün, Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümünde, 29 Ekim’de, mahallemize dikilen tarikat yurduna karşı, laiklik için yürüdük. İzmir’de de, ülkemizde de tüm tarikatlar dağıtılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Mahallemizde tarikat istemiyoruz!” ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNİ: BÜYÜK SIKINTILAR ÇIKAR

Basın açıklamasında söz alan mahalleli kaçak tarikat yurdunu ve kuran kursunu mahallelerinde istemediklerini söylediler. Mahalle sakinlerinden Ersoy Karakurt ise 'güvenlik sorununa' dikkat çekerek, “Bu yurdun burada açılmasının sebebi ne onu merak ediyorum. 50 yıldır bu köyde oturuyorum. Mesela saat gece 23.00-24.00'te cübbeli tipler buradan gezip gidiyor. Yarın öbür gün burada bir olay olduğu zaman bunun sorumlusu kim olacak? Ben bunu merak ediyorum. Bu yurdun buraya ne niyetle yapıldığına dair bilgi almak istiyoruz. Yarın bir gün bu gençlere bu insanlara bir şey olduğu zaman kim altından kalkacak bunun? Yetkili kimse gelsin buraya konuşsun. Yoksa yakında burada çok büyük sıkıntılar yaşanacak, bilginiz olsun" dedi.

EMNİYET YIKIMA DESTEK VERMİYOR

İmar planında çocuk oyun alanı, park, yol, dere ve ağaçlandırılacak alanda kalan parsele inşa edilen yapı için Karabağlar Belediyesi birden fazla ceza kesmiş ve yıkım kararı aldı. Geçen temmuz ayında AKP’lilerin çağrısıyla sarıklı cübbeli kişilerin ellerinde silah ve sobalarla nöbet tuttuğu alana giden yıkım ekibi emniyet desteği olmamasından dolayı yıkımı yapamadı. Bu süreçte Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay birçok kez polis desteği istediğini ancak kaymakamlık ve valilikten olumlu bir geri dönüş alamadığını ifade etmişti.