Kaçak tütün operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak tütün imal ettikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı. Aramalarda, çok sayıda tütün ürününe el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürettikleri tütünleri kargo paketleriyle başka illere sevk ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Yalova'da operasyon başlattı.
ÇOK SAYIDA TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
Zanlıların ev, imalathane ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü, 73 kilogram tütün aroması, 1 kilogram toz gıda aroması, tütünün paketlenmesinde kullanılan 11 bin 490 plastik ambalaj, 851 marka etiketi, 2 vakum makinesi, 3 terazi, hamur yoğurma makinesi, 2 alüminyum kazan, ayaklı 2 LPG ocağı, 5 cep telefonu, 5 sim kart ve 27 kilogram gliserin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler E.Y, E.Y, M.Ş. ve H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto