Kaçak tütün operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

17 Haziran 2022 Cuma, 10:05

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürettikleri tütünleri kargo paketleriyle başka illere sevk ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Yalova'da operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev, imalathane ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü, 73 kilogram tütün aroması, 1 kilogram toz gıda aroması, tütünün paketlenmesinde kullanılan 11 bin 490 plastik ambalaj, 851 marka etiketi, 2 vakum makinesi, 3 terazi, hamur yoğurma makinesi, 2 alüminyum kazan, ayaklı 2 LPG ocağı, 5 cep telefonu, 5 sim kart ve 27 kilogram gliserin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.Y, E.Y, M.Ş. ve H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.