Kaçak tütün operasyonu: 46 gözaltı

18 Kasım 2021 Perşembe, 09:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 13 ilde örgütlü olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, yakalanmamak için ikametlerinin odalarını sahte/kaçak nargile tütünü imalathanesine dönüştürdükleri ortaya çıktı.

Peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizledikleri kaçak tütünlere yasal kargo görünümü vermek suretiyle piyasaya sürdükleri ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 10 ton nargile tütünü, 955 kilogram tütün, 700 bin 800’ü boş, 291 bin 616’sı dolu olmak üzere toplam 992 bin kilo dolu ve boş makaron, 360 sökülmüş TAPDK belgesinin yanı sıra çok sayıda nargile malzemesi de ele geçirildi.