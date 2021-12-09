Kaçak yurtta 'deccal' diye başı kesilen öğrenci toprağa verildi

09 Aralık 2021 Perşembe, 14:38

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne ait olan kaçak öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana gelen olayda, yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Şizofreni ve duygu durum bozukluğu tanısı olan ve 4 aydır, aylık olması gereken kontrollerini yaptırmadığı belirlenen Güney tutuklanırken, Tuğrul'un cenazesi otopsinin ardından babası Halil Tuğrul tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirildi.

Mehmet Sami Tuğrul için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile yurttaşlar katıldı.

BABASI KONUŞTU

Namaz öncesi oğlunun tabutu başında konuşan Halil Tuğrul, "Kelimelerin, sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bizim Şeb-i Arusumuz, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz Mevlana'nın diliyle. Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı, ömrü, hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı" dedi.

Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesi helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

