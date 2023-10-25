Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler şaşırttı: 14 gözaltı!
Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.
Adres ve araçlarda yapılan aramalarda kaçak 1 milyon 161 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 bin 550 paket sigara, 276 cep telefonu, 431 elektronik sigara, 2 bin 451 cinsel içerikli ürün ve 540 kulaklık ele geçirildi.
Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
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