Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler şaşırttı: 14 gözaltı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:17

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:33

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda kaçak 1 milyon 161 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 bin 550 paket sigara, 276 cep telefonu, 431 elektronik sigara, 2 bin 451 cinsel içerikli ürün ve 540 kulaklık ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 14 şüpheliyi gözaltına aldı.