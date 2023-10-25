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Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler şaşırttı: 14 gözaltı!

Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:17
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi. 

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda kaçak 1 milyon 161 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 bin 550 paket sigara, 276 cep telefonu, 431 elektronik sigara, 2 bin 451 cinsel içerikli ürün ve 540 kulaklık ele geçirildi. 

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 14 şüpheliyi gözaltına aldı.


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