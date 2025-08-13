Kaçırılan iş insanı polis operasyonuyla kurtarıldı: 'Öldürecekler diye çok korktum'

İstanbul'da polis ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, haber alamadığı eşinin kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi.

İhbarı yapan kadın telefondaki kişinin eşi olduğunu düşündüğünü, bu kişinin annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi. Telefondaki klşinin, annesine rehin alındığını söylediğini ve kendisini kaçıran kişilerin para istediğini aktardığı bilgisi de edinildi. Kadın ise eşinin kaçırıldığını, eşinin arkadaşlarının telefonla kendisini araması ve 'Bizden para istediler' cümleleri üzerine öğrendi.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATIP PARA İSTEDİLER

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı. Gasp Büro Amirliği ekipleri A.S.'nin kendisini kaçıran kişilerin yanında olduğunu ve rahat konuşamadığını değerlendirdi. Şüphelilerin, iş insanının telefonunu kullanarak, mağdurun arkadaşlarına mesaj atıp para istediği de tespit edildi. Para istenen kişilerle irtibata geçen polis ekipleri, teklifi kabul etmiş mağdurlar gibi davranarak şüphelilerden randevu istedi. Para almaya geldiklerini sanan şüphelilerden biri Bahçelievler'de diğeri ise Şirinevler'de gözaltına alındı.

"ÖLDÜRECEKLER DİYE ÇOK KORKTUM"

Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda A.S.'nin zorla tutulduğu Bahçelievler, Hürriyet Mahallesinde bulunan eve baskın yapıldı. Baskında, 2 gün boyunca dövülerek zorla tutulan turizmci işadamı A.S. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kurtarılan A.S.'nin "Birlikte iş yapmıştık. Yemek yerken beni kaçırdılar. Beni öldürecekler diye çok korktum. Her gün beni döverek arkadaşlarımdan para talep etmemi istiyorlardı" dediği öğrenildi.

"BİZE BORCU VARDI" DEDİLER

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinde 16 bin dolar alacakları olduğunu, alacaklarını bir türlü tahsil edemeyince bu yönteme başvurduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler J. J. (30) A.B. (22), A.O.(19), M.A.(32) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi