Kaçırılmak istendi, silahla katledildi: Kadınlar ‘Bahar Aksu’ için yürüdü!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:46

Güncelleme: 05.05.2025 - 21:11

Şişlili kadınlar, katledilen Bahar Aksu için eylem çağrısında bulunmuştu.

Pangaltı Metro durağında buluşan kadınlar, Aksu ve katledilen kadınlar için yürüdü.

"POLİS BAHAR KATLEDİLİRKEN NEREDEYDİ?"

Bahar Aksu’nun öldürüldüğü sokakta basın açıklamasında bulunan kadınlar artan kadın cinayetlerine ilişkin iktidarın ihmallerine dikkat çekti.

Açıklamada, “Buradan soruyoruz bunca katil aramızdayken biz nasıl güvende olacağız? Hakkını arayan öğrencinin emekçinin kadınların karşısına dikilen polis Bahar katledilirken neredeydi? Erkekleri cezasızlıkla ödüllendiren iktidar 2025’i aile yılı ilan ederken utanmadı mı? Boşanmak istediğimiz için “hayır” dediğimiz için, yemeğin tuzu az olduğu için öldürülen kadınlar sizin için sayıdan mı ibaret? Ülkemizdeki kadın cinayetleri maalesef ne tesadüf ne de münferit. Katilleri cesaretlendiren iktidarın kurduğu bu sistemin ta kendisi. Ülke kadın, çocuk, işçi mezarlığına dönerken AKP- MHP iktidarı kılını dahi kıpırdatmıyor” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istenmiş ancak Aksu, araca binmemek için uzun süre direnmişti.

Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurulmuş ve hayatını kaybetmişti.