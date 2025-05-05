Kaçırılmak istendi, silahla katledildi: Kadınlar ‘Bahar Aksu’ için yürüdü!
34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi tarafından önce kaçırılmak istendi, daha sonra ise silahla katledildi. Şişlili kadınlar Bahar Aksu için yürüdü. Basın açıklaması yapan kadınlar "Buradan soruyoruz bunca katil aramızdayken biz nasıl güvende olacağız? Hakkını arayan öğrencinin emekçinin kadınların karşısına dikilen polis Bahar katledilirken neredeydi?" dedi.
Şişlili kadınlar, katledilen Bahar Aksu için eylem çağrısında bulunmuştu.
Pangaltı Metro durağında buluşan kadınlar, Aksu ve katledilen kadınlar için yürüdü.
"POLİS BAHAR KATLEDİLİRKEN NEREDEYDİ?"
Bahar Aksu’nun öldürüldüğü sokakta basın açıklamasında bulunan kadınlar artan kadın cinayetlerine ilişkin iktidarın ihmallerine dikkat çekti.
Açıklamada, “Buradan soruyoruz bunca katil aramızdayken biz nasıl güvende olacağız? Hakkını arayan öğrencinin emekçinin kadınların karşısına dikilen polis Bahar katledilirken neredeydi? Erkekleri cezasızlıkla ödüllendiren iktidar 2025’i aile yılı ilan ederken utanmadı mı? Boşanmak istediğimiz için “hayır” dediğimiz için, yemeğin tuzu az olduğu için öldürülen kadınlar sizin için sayıdan mı ibaret? Ülkemizdeki kadın cinayetleri maalesef ne tesadüf ne de münferit. Katilleri cesaretlendiren iktidarın kurduğu bu sistemin ta kendisi. Ülke kadın, çocuk, işçi mezarlığına dönerken AKP- MHP iktidarı kılını dahi kıpırdatmıyor” ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istenmiş ancak Aksu, araca binmemek için uzun süre direnmişti.
Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurulmuş ve hayatını kaybetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’