Kadınlar, İstanbul Şişli'de katledilen Bahar Aksu için toplanacak

Kadınlar, Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu için bu akşam (5 Mayıs) 19.00'da eylem düzenleyecek.

Kadınlar, İstanbul Şişli'de katledilen Bahar Aksu için toplanacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:57

Kadınlar, boşandığı erkek Rüstem Elibol dahil 3 kişi tarafından Şişli'de sokak ortasında katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu için eylem yapacak.

Şişlili kadınlar, Bahar Aksu için bu akşam (5 Mayıs) eylem çağrısında bulundu.

SAAT 19.00'A ÇAĞRI

Kadınlar, saat 19.00'da Pangaltı Metro durağında buluşarak Bahar Aksu ve katledilen kadınlar için eylem düzenleyecek.

"Bahar için, öldürülen tüm kadınlar için yürüyoruz" denilen çağrıda, "Güvenli ve özgür bir yaşam istiyoruz. Bahar Aksu erkek şiddetiyle aramızdan alındı. Şişli'de öldürülen Bahar için bu akşam 19:00'da Pangaltı Metro durağında buluşuyoruz" ifadeleri kaydedildi.


Etiketler: #Şişli #Bahar Aksu

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