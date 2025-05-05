Kadınlar, İstanbul Şişli'de katledilen Bahar Aksu için toplanacak
Kadınlar, Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu için bu akşam (5 Mayıs) 19.00'da eylem düzenleyecek.
Kadınlar, boşandığı erkek Rüstem Elibol dahil 3 kişi tarafından Şişli'de sokak ortasında katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu için eylem yapacak.
Şişlili kadınlar, Bahar Aksu için bu akşam (5 Mayıs) eylem çağrısında bulundu.
SAAT 19.00'A ÇAĞRI
Kadınlar, saat 19.00'da Pangaltı Metro durağında buluşarak Bahar Aksu ve katledilen kadınlar için eylem düzenleyecek.
"Bahar için, öldürülen tüm kadınlar için yürüyoruz" denilen çağrıda, "Güvenli ve özgür bir yaşam istiyoruz. Bahar Aksu erkek şiddetiyle aramızdan alındı. Şişli'de öldürülen Bahar için bu akşam 19:00'da Pangaltı Metro durağında buluşuyoruz" ifadeleri kaydedildi.
Güvenli ve özgür bir yaşam istiyoruz!— Şişli Biziz (@sislibiziz) May 5, 2025
Şişli'de Bahar Aksu erkek şiddeti ile katledildi.
Bahar için, öldürülen tüm kadınlar için yürüyoruz.
5 Mayıs Pazartesi/ 19.00
Pangaltı Metro Durağı pic.twitter.com/kOMxrz6Tp3
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