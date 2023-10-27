Kaçırıp satmak istemişlerdi: Ezidi kızı IŞİD'li 'aile'ye verdiler

Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 07:56

Ankara’da IŞİD’liler tarafından kaçırılan ve internette satılmaya çalışılan kız çocuğunun, yeniden IŞİD’li aileye teslim edildiğinin ortaya çıkmasının ardından “uluslararası insan ticareti” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Ankara’da Şubat 2021’de, IŞİD’in hücre evine yapılan bir operasyonda, Ezidi bir kız çocuğu kurtarılıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na teslim edildi. Kız çocuğunun IŞİD’liler tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Kız çocuğunu evde rehin tuttukları belirtilen iki kişi adli kontrolle serbest bırakılırken kız çocuğunu satmaya çalışan Sabah Ali Oruç tutuklanmış ancak 4 ay sonra serbest bırakılmıştı.

AVUKATLAR REDDEDİLDİ

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmada gerginlik yaşandı. Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Toplumsal Hukuk ve Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, dosyaya katılma talebinde bulundu. Avukat Ümran Hakverdi, yaptıkları suç duyurusu üzerine dava açıldığını ancak suç duyurusunda bulunan derneklere davayla ilgili tebligat yapılmadığını söyledi.

Hakverdi, “Mahkeme başkanı, bizi salondan çıkarmakla tehdit etti; ‘Siz taraf değilsiniz, duruşmayı açmıyorum, salondan çıkacaksınız’ dedi. Bizim çocuğun yanında olabileceğimizi, davanın bizim suç duyurumuzla açıldığını anlattık. ‘Ben sizi biliyorum, siz beni biliyorsunuz’ diyerek bizi salondan atmakla tehdit etti, hatta polis de çağırdı” dedi.

Tanık olarak dinlenen sosyal çalışmacının, “Hiçbir sıkıntı yoktu, eve de gittim, bu nedenle koruma altından çıkarıp aileye teslim ettik” dediği ve çocuğun mutlu olduğunu söylediğini iddia etmesi dikkat çekti. Avukat meslek örgütlerinin davaya katılım istemi ise reddedildi.