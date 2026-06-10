'Kaçtığın kişi kötü işler yapıyor' deseler de inanmadı... Müge Anlı'dan tepki!

Manisa'nın Soma ilçesindeki evinden perşembe günü ayrılan ve ailesinin günlerdir haber alamadığı 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, kaybının beşinci gününde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Sosyal medya üzerinden tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan isimli bir şahsın yanına, Adana’ya kaçtığını itiraf eden genç kız, stüdyoya gelerek ailesiyle yüzleşti ancak eve dönmeyi kesin bir dille reddetti.

Sadece iki haftadır tanıdığı şahısla evleneceğini söyleyen genç kızın arkasında durduğu Ramazan isimli kişi hakkında canlı yayına gelen ardı arkası kesilmeyen telefon ihbarları ise stüdyoda buz kesti.

"YASAKLI MADDE TİCARETİ YAPIYOR, EVLİ VE 2 ÇOCUKLU"

Adana başta olmak üzere farklı illerden canlı yayına bağlanan gizli tanıklar ve ihbarcılar, 25 yaşındaki Ramazan adlı şahsın karanlık profilini ortaya döktü. İhbarcılar, bu kişinin halihazırda evli ve iki çocuk babası olduğunu, yasaklı madde ticaretiyle uğraştığını ve daha önce de reşit olmayan Suriye uyruklu bir kız çocuğunu kaçırdığı gerekçesiyle hapse girdiğini iddia etti.

KAN DONDURAN İTİRAF: "BİR KUŞ DÜŞÜRDÜM, KOVSAM DA GİDEMEYECEK"

Programın seyrini değiştiren en çarpıcı ihbar ise Adana’dan ismini vermek istemeyen bir vatandaştan geldi. Şahsı yakından tanıdığını belirten gizli tanık, Ramazan'ın kendisine yasa dışı işlerinde kullanmak üzere yeni birini bulduğunu övünerek anlattığını öne sürdü. İhbarcı, şahsın kendisine "Bir kuş düşürdüm, 2-3 ay içinde ona her şeyi yaptıracağım. Öyle bir noktaya getireceğim ki ben kovsam da gidemeyecek hale gelecek" dediğini iddia etti.

MÜGE ANLI SERT ÇIKTI: "NEYİN ŞIMARIKLIĞINI YAPIYORSUN?"

Tüm bu korkunç iddialara, annesinin gözyaşlarına ve babasının stüdyoda dizlerine kapanıp ağlamasına rağmen 19 yaşındaki Ceyda'nın "Onu seviyorum, Adana'ya döneceğim" inadı Müge Anlı'yı adeta çileden çıkardı. Genç kızın vurdumduymaz tavrına sert tepki gösteren Anlı, şu sözlerle isyan etti:

"Baban senin dizine kapanıyor, ne oluyor böyle? Bu ne şımarıklık… Evli, iki çocuklu adama gidiyorsun da daha neyin şımarıklığının derdindesin? Sen evli olsan, kocan evine bir kadın getirse hoşuna gider mi? Bu telefonlarda söylenenleri hiç mi düşünmüyorsun?"

Müge Anlı’nın uyarısı ve iddiaların ağırlığı karşısında genç kız gözyaşlarına boğulurken, programın sunucusu söz konusu şahsın yarın stüdyoya gelerek bu ağır iddialara yanıt vermesi gerektiğini belirtti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran olay sonrası kullanıcılar, genç kızın içine düştüğü tehlikeyi fark edememesine ve ailesine yaşattığı acıya binlerce tepki yorumu yağdırdı.