Kadem Özbay'dan MEB'e Proje Okulları tepkisi: 'MEB Cumhuriyet karşıtı proje bakanlığına dönüşmüştür'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:41

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:35

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, "2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı. Atamalara eğitim emekçilerinden tepkiler geldi. Atamaların kriter belirlenmeden, torpile dayanarak yapıldığı ifade edildi. Eğitim-İş atamalara tepki göstermek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim İş üyeleri "Adaletsiz atama istemiyoruz" sloganları attı. Açıklamayı Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay yaptı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da Eğitim-İş'e destek verdi.

'LİYAKATSIZLIĞIN TAM KARŞILIĞIDIR'

Yapılan haksızlıkları bir kez daha deşifre etmek için MEB önünde olduklarını söyleyen Özbay, "Yusuf Tekin liyakatsızlığın tam karşılığıdır. Ülkenin birçok güzide okulunun önüne proje okulu ismini koyarak, "Bendensen seni atarım" diyen anlayışın mimarıdır. Burası bir Milli Eğitim Bakanlığı değil Cumhuriyet karşıtı proje bakanlığına dönüşmüştür" dedi.

'OKULLAR ŞİRKETİNİZ DEĞİL'

Okulları proje, nitelikli, niteliksiz dite ayırmaktan vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çeken Özbay, "'Okullar sizin şirketleriniz değil.Proje okulları MEB'in istediğini atama projesidir. Keyfiliğin atama adresidir. Atamaya dair objektif kriteri bulunmayan proje okulları makam, koltuk dağıtma garabetine dönüşmüştür. MEB verilerine göre şu an 2 bin 153 okulun adı proje okuludur. 1 milyon öğretmenin yarısı bu okulları tercih edebilme hakkına sahiptir ama bakanlık keyfi atama yapmaktadır" diye konuştu.

'AMACINIZ CEMAATVARİ OKULA DÖNÜŞTÜRMEK'

Kıdemli birçok öğretmenin var olduğunu belirten Özbay, "Başarı belgeleri var, soruşturmaları yok. Sizin için daha ne olması lazım? Bakanlığa atandığınız gibi keyfi kriterler, tarikat ve cemaat referansı mı gerekli? Amacınız bu okulları cemaatvari okullara dönüştürmek" değerlendirmesinde bulundu.

İSTİFA ÇAĞRISI

Son olarak tüm eğitim çalışanlarına seslenen Özbay, "Yandaş ve yanaşma sendikalardan istifa etme çağrısında bulunuyoruz. En önemli boykot işbirlikçilere ders verme günüdür" dedi. Özbay açıklamanın ardından MEB önünde nöbet tutan atanmayan öğretmenleri ziyaret etti.