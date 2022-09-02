KA.DER: 'Kadın siyasetçilerin hanımefendiler olması bekleniyor'
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Türkiye’de ve dünyada kadın siyasetçilere yönelik cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullanıldığına yaptıkları açıklamayla dikkat çekti.
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Türkiye’de ve dünyada kadın siyasetçilere yönelik cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullanıldığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada “Siyasi tarihlerinde şiddetin her türlüsünü gerçekleştirerek enkaz yaratmış erkeklerin siyasi alandaki varlıkları sorgulanmazken, kadınların erkeklerce onaylanan “hanımefendiler” olmaları bekleniyor” denildi.
Hayatın her alanını erkeklerin sınırsız; kadınların lütufla kullanabileceğine dair ataerkil algı, toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kendini gösterdiği vurgusu yapılan açıklamada, “Bu zihniyet, kadınları her alanda baskılamayı ve denetlemeyi kendinde hak görüyor. Siyasetle uğraşan erkekler hiçbir ayrım gözetmeksizin 7/24 rahatça bulunabildikleri kamusal alanlarda herhangi bir sorguya maruz kalmazken, benzer konumdaki kadınlar yaşam biçimlerinin her detayıyla mercek altına alınıyor. Kadınların siyasete katılımındaki ekonomik ve sosyolojik engellere ek olarak kadınlardan en üst düzey eğitim görmüş olmaları, erkek siyasetçilerde aranmayan üstün vasıflara sahip olmaları, hatta mümkünse aile gücü veya kocasının-erkeklerin gücünü de arkalarına almaları bekleniyor. Siyasi tarihlerinde şiddetin her türlüsünü gerçekleştirerek enkaz yaratmış erkeklerin siyasi alandaki varlıkları sorgulanmazken, kadınların erkeklerce onaylanan “hanımefendiler” olmaları bekleniyor” ifadeleri yer aldı.
HAK İHLALİNİ YARATAN ZİHNİYETE PRİM VERİLDİ
KA.DER’in açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:
- Kişilerin suç teşkil etmeyen mahrem alanları dokunulmazdır ve siyasetin konusu değildir. Kaldı ki, özel hayatları ifşa edilen erkeklerin bugüne kadar siyasetten çekilmeleri hiç talep edilmemişken, konu kadınlara geldiğinde siyasi hayatları son bulmuştur.
- Bunun tek adı vardır, kadına yönelik ayrımcılık! Ataerkil ve ahlakçı yargılarla toplumsal yaşamın her alanı gibi siyaset de kadınların baskılandığı ve dışlandığı erkekler kulübüne dönüştürülerek, kadınların deneyim ve çözümleri siyaset alanının dışında bırakılmakta ve demokratik bir toplum inşası engellenmektedir.
- Kişiler hakkında üye oldukları kurumlar veya kamuoyu tarafından verilebilecek yargı, suç teşkil eden eylemleri ve görevlerine ilişkin yaptıklarıyla sınırlıdır. Kişileri mahremiyet alanları üzerinden değersizleştirme ve itibarsızlaştırma insan hakkı ihlalidir.
- Zıt ideolojilerde olduklarını iddia eden siyasi partilerin dahi konu kadınlara gelince fark gözetmeyen ataerkil ve muhafazakâr yaklaşımlarının hiçbirine toleransımız yok.
- Kravat indirimlerinden kravatlı siyasete, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık son bulana ve yanlış uygulamalar doğrularla yer değiştirene dek, her alanda olduğu gibi siyasette de kadınlara yönelik ayrımcılığın karşısında olmaya ve ihlalleri takip etmeye devam edeceğiz. Kadınlar olarak oyumuz yalnızca eşitlikçi ve temiz siyasete.
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