KA.DER: 'Kadın siyasetçilerin hanımefendiler olması bekleniyor'

02 Eylül 2022 Cuma, 12:33

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Türkiye’de ve dünyada kadın siyasetçilere yönelik cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullanıldığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada “Siyasi tarihlerinde şiddetin her türlüsünü gerçekleştirerek enkaz yaratmış erkeklerin siyasi alandaki varlıkları sorgulanmazken, kadınların erkeklerce onaylanan “hanımefendiler” olmaları bekleniyor” denildi.

Hayatın her alanını erkeklerin sınırsız; kadınların lütufla kullanabileceğine dair ataerkil algı, toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kendini gösterdiği vurgusu yapılan açıklamada, “Bu zihniyet, kadınları her alanda baskılamayı ve denetlemeyi kendinde hak görüyor. Siyasetle uğraşan erkekler hiçbir ayrım gözetmeksizin 7/24 rahatça bulunabildikleri kamusal alanlarda herhangi bir sorguya maruz kalmazken, benzer konumdaki kadınlar yaşam biçimlerinin her detayıyla mercek altına alınıyor. Kadınların siyasete katılımındaki ekonomik ve sosyolojik engellere ek olarak kadınlardan en üst düzey eğitim görmüş olmaları, erkek siyasetçilerde aranmayan üstün vasıflara sahip olmaları, hatta mümkünse aile gücü veya kocasının-erkeklerin gücünü de arkalarına almaları bekleniyor. Siyasi tarihlerinde şiddetin her türlüsünü gerçekleştirerek enkaz yaratmış erkeklerin siyasi alandaki varlıkları sorgulanmazken, kadınların erkeklerce onaylanan “hanımefendiler” olmaları bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

HAK İHLALİNİ YARATAN ZİHNİYETE PRİM VERİLDİ

KA.DER’in açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde: