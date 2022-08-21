KA.DER'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret: 'Kadınları örgütleyin, kendi adaylarını çıkarsınlar'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) üyeleriyle bir araya geldi.
KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ile beraberindeki 11 kişilik heyet, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın aracılığıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Kılıçdaroğlu, kadın hareketinin güçlü olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı ve partisinin kadın politikalarını anlattı.
Kılıçdaroğlu, “Kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağız. Tarım sektöründe çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini yatıracağız. Boşandıktan sonra ekonomik güçlük yaşayan kadınlar için ‘Yeni Başlangıçlar Fonu’ oluşturacağız. Kadın istihdamını artırmak için teşvikler uygulayacağız. Kadının üzerindeki bakım yükünü almak için kreş sayısını arttıracağız” ifadelerini kullandı.
‘KATKI VERİN’
En önemli isteklerinin siyasette eşit temsil olduğunu söyleyen Karaoğlu ise şöyle konuştu:
“Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 il var. Bu iller; Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Burdur. Biz bu kentlerin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek farkındalık çalışması yürütmek istiyoruz. Bu konuda sizin desteğinize ihtiyacımız var” dedi.
Kılıçdaroğlu, “Bu illerin bazılarında CHP’nin milletvekili yok. Kadınları örgütleyin. Kadınlar örgütlü gücüyle kendi kadın adaylarını çıkarsın, aday olmaya hak kazansınlar. Lütufla değil, irade ortaya koyarak milletvekili olabilirler. Örgütlenme sürecine katkı koyun” karşılığını verdi.
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