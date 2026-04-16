KADES ihbarına giden polislere ateş açtı: Vurularak yakalandı

Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak’ta gece saatlerinde bir kadının, KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Tuncay E.’nin (41) eşi ve annesini darbettiğini belirledi. Bu sırada şüpheli polis ekiplerine tüfek doğrultarak rastgele ateş açtı. Olayın ardından bölgeye takviye ekipler ile özel harekat polisleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

VURULDU

Elindeki tüfekle polis ekiplerine ateş etmeye devam eden şüpheli, çıkan çatışmada vurularak yakalandı. Tuncay E. sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.