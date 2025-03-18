Kadifekale Şehitliği'nde duygulandıran tören

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:54

Güncelleme: 18.03.2025 - 12:54

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümünde Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenen törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, şehit ve gazi dernekleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar yer aldı. Şehitlikteki tören, anıta çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı.

“VATAN İNSANIN GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞADIĞI TOPRAKTIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, üzerinde yaşanan toprakların şehit kanları ile sulandığını söyledi. Vatanın insanın güven içerisinde yaşadığı, bir olmanın şerefini taşıdığı toprak olduğunu ifade eden Recep Doğru, “Devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna, hayallerini, umutlarını kalbine gömerek toprağa düşen tüm aziz şehitlerimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla anmak, şerefli kahramanlarımızı hatırlamak, hatırlatmak ve vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimize dualar göndermek için toplandık. Bugün dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin de 110'uncu yıl dönümünü gurur ve onurla yaşıyoruz” dedi.

KABİRLERE KARANFİL BIRAKILDI

Törende Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi öğrencisi Ela Ecem Fındıkoğlu, “Çanakkale” adlı şiiri okudu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban şehitlik defterini imzalandı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okundu. Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edildi ve çiçek bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şehitliklere karanfil bırakarak dua okudu. Şehit yakınları ve gazilerle de sohbet etti.