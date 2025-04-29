Kadıköy 1 Mayıs'ına resmi izin çıktı
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrıcısı olduğu Kadıköy'deki 1 Mayıs mitingine Valilik ve emniyet izninin çıktığını bildirdi.
18 Nisan'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Mayıs’ta Kadıköy İskele Meydanı’nda olacaklarını açıklamıştı. DİSK kaynakları, 1 Mayıs'ın Kadıköy'de gerçekleşeceğini kesinleştirdi. Emniyet ve Valilik Kaıköy 1 Mayıs'ına izin verdi.
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