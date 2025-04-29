Kadıköy 1 Mayıs'ına resmi izin çıktı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:34

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:34

18 Nisan'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Mayıs’ta Kadıköy İskele Meydanı’nda olacaklarını açıklamıştı. DİSK kaynakları, 1 Mayıs'ın Kadıköy'de gerçekleşeceğini kesinleştirdi. Emniyet ve Valilik Kaıköy 1 Mayıs'ına izin verdi.