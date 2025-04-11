Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenciler öğretmenleri için ayakta

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:47

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:02

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre; bazı öğretmenler hala hakları olmasına rağmen kadro dışı kaldı. Bunun üzerine bazı okullarda öğrenciler tarafından protestolar yapılmaya başlandı.

Öğretmenlerinin kadro dışı bırakılması üzerine Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde geniş katılımlı bir protesto düzenledi.

"OKULUMUZDA ADALET DUYGUSUNU ZEDELEYEREK"

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

''Okulumuzun yıllardır süregelen başarısında emeği olan, bu okulun kültürünü içselleştirmiş, öğrenci yetiştirmeyi bir görev değil bir ideal olarak gören öğretmenlerimizin hangi objektif kriterlere göre belirlendiği açıklanmadan görevlerinden alınmaları ya da tayinlerinin istenmesi, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları olarak bizleri derinden üzmüştür.

Kadıköy Anadolu Lisesi yalnızca akademik başarılarla değil, aynı zamanda köklü geçmişi, güçlü öğretmen kadrosu ve öğrencilerine kazandırdığı etik değerlerle de tanınmaktadır. Bu değerlerin temelinde yılları eğitimde adanmış, işini hakkıyla yapan, tecrübeli öğretmenlerimizin emeği vardır.

Ancak son dönemde yaşanan bu gelişmeler, okulumuzda adalet duygusunu zedeleyerek, liyakatin gözetilmediği izlenimini veren ve kurum kültürüne zarar veren bir tablo ortaya koymaktadır. Görevlerini laiklikle sürdüren 30’a yakın öğretmenimizin bu şekilde belirsizliğe itilmesi, hem öğrencilerimizin eğitim hakkını hem de okulun köklü yapısını tehdit etmektedir.

Biz Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları olarak: eğitimde adaletin, şeffaflığın ve liyakatin esas alınması gerektiğine inanıyoruz. Alınan bu kararların tekrar gözden geçirilmesini ve öğretmenlerimizin hak ettikleri saygı ve değeri görmesini talep ediyoruz.''