Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde 8 Mart’a özel çalışma: İstanbul Sözleşmesi yaşatır!

08 Mart 2022 Salı, 10:52

Kadınların duygu ve düşünceleri Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi'nin çalışmasıyla sokakta hayat buldu.

Yere projeksiyon cihazı ile yansıtılan yazılarda İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadınların eşit hak talepleri, kıyafet özgürlüğü ve ataerkil düşünceye olan bakış açıları yer aldı.



