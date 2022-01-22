Kadıköy Belediyesi'nden kira yardımı isteyen yaşlı çift hakkında açıklama
Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Kadıköy'de yaşlı bir çiftin sokakta kar yağarken kira yardımı istediği görüldü. Kadıköy Belediyesi konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video herkesi hüzünlendirdi. Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı çiftin karlar altında "Kiramıza yardım eder misiniz?" dedikleri görüldü.
Video kısa sürede çok sayıda görüntülenmeye ulaşırken, kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.
KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Kadıköy Belediyesi açıklama yaptı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Soğuk havalarda sokakta kalan komşularımız için ekiplerimiz seferber haldeler. Sosyal medyada gündem olan yaşlı çift için araştırmalarımız sürmekle birlikte, yeni bir suistimal yöntemi olduğu yönünde ihbarlar almaktayız. İBB ve Emniyet'le işbirliği halinde çalışmalarımız sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Soğuk havalarda sokakta kalan komşularımız için ekiplerimiz seferber haldeler. Sosyal medyada gündem olan yaşlı çift için araştırmalarımız sürmekle birlikte, yeni bir suistimal yöntemi olduğu yönünde ihbarlar almaktayız. İBB ve Emniyet’le işbirliği halinde çalışmalarımız sürüyor.— Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) January 21, 2022
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