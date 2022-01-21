İstanbul'da yaşayan yoksul bir aile zamlara isyan etti: Ne çay, ne şeker, ne yağ yetiyor

21 Ocak 2022 Cuma, 18:24

TÜRK-İŞ Araştırmasının aralık 2021 ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı 4 bin 13 TL'ye çıktı.

Ocak ayının ilk haftasından itibaren zam üstüne zam gelirken, elektrik fiyatlarına gelen zamlardan dolayı faturaların tutarı rekor oranlarda arttı. Yurttaşlar kış aylarında rahat bir şekilde ısınamamaktan ve faturalarını ödeyememekten şikayetçi.

İstanbul'da yaşayan Durmuş ve Sevim D. çifti, soba kullanarak kış ayını geçirmeye çalışıyor. Gelen zamlardan dolayı faturalarını ödeyemediğini belirten çift, çocukları için endişeli. Çift, yaşadıkları ekonomik sorunları Cumhuriyet TV'ye anlattı.

''HER YERDEN SOĞUK GELİYOR''

Camlarının olmadığını ve evinin bazı duvarlarının döküldüğünü belirten Sevim D., kaymakamlıktan erzak yardımı aldıklarını ancak yetmediğini belirtti. Soba için, çocuğunun astımından dolayı kömür yerine odun kullandığını belirten D., ''Bir çuval 1-2 gün yetiyor bize. Akşamları uyurken sobayı kapatmak durumunda kalıyoruz. Geceleri yatamıyoruz, her yerden soğuk geliyor. Günlük kazanıyor eşim de, karton ve plastik topluyor. Soba yanarsa kızartma yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''NE YAĞ, NE ŞEKER, NE ÇAY YETİYOR''

Günlük işlerde çalışarak ve karton toplayarak para kazandığını söyleyen Durmuş D., günlük kazancının maksimum 50-60 lira civarında olduğunu belirtti. Son gelen zamların kendilerini çok etkilediğini söyleyen Durmuş çifti, sözlerine şu şekilde son verdi:

Ne yağ, ne şeker, ne çay yetiyor. Çocuğumun güzel bir evi olsun isterim. Ödeyemediğimiz faturalara da sürekli bir faiz yükleniyor. 150 liralık bir yardım alıyoruz sadece. Zabıtalar çekeceğimizi alıyor, almasınlar. ''Şikayet geliyor'' diyorlar ve alıyorlar. Emir geliyormuş, ''Emire uymamız lazım'' diyorlar.

Kamera: İsmail Bayraktar