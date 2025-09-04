Kadıköy Caferağa’daki Afet Koordinasyon Alanının konut yapımı için ihaleye çıkarılmasına, belediye başkanı Kösedağı’dan tepki: ‘Planı olmayan yer nasıl ihaleye çıkar biz de merak ediyoruz’

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kadıköy Moda Caferağa Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 12 dönümlük alanı konut projesi için ihale açtı. Söz konusu alanda Moda Bostanı, Caferağa Mahalle Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Şair Nefi Çocuk Parkı, halı sahalar, 300 araçlık otopark ve afet toplanma alanı bulunuyor. Alanın ihale açılmasına yurttaşlar tepki gösterirken, son gelişmeleri Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“Burası hem arkeolojik hem de kentsel sit alanı ilan edilmiş durumdadır” diyen Kösedağı, “Burada bir imar planı yok. Planı olmayan yerde ihale yapılamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu karardan acilen geri dönmesini istiyoruz. İmar planı olmamasına rağmen ihale şartnamesinde dört bloklu, 84 bağımsız daire öngörülüyor. Caferağa’nın böyle bir yoğunluğa ihtiyacı yok. Caferağa’nın nefes alınacak donatı alanlarına ihtiyacı var. Kadıköylüler olarak, Kadıköy Belediye Başkanı olarak planı olmayan yer nasıl ihaleye çıkar biz de merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MODA BOSTANLARIYLA GÜZEL’

Yargı sürecini başlatacaklarını açıklayan Kösedağı, “Dava sürecini başlatıyoruz, Hukuk İşleri Müdürlüğümüz ve ilgili Müdürlüklerimizle koordinasyon içerisinde incelemelerimizi sürdürüyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinin alanın ihaleye açılmasına tepkili olduklarını belirterek, “Afet toplanma alanlarının, yeşil alanlarının ve kamusal alanlarının yapılaşmasını Modalılar daha önceden de istemedikleri gibi yine istemiyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararı, daha önce olduğu gibi iptal edip gündeminden çıkarmasını istiyoruz. Çünkü Moda bostanlarıyla güzel, kamusal alanlarıyla güzel, donatılarıyla güzel” dedi.

‘ALANIMIZA DOKUNMAYIN’

Kösedağı sözlerini şu şekilde noktaladı: “Burası Caferağa Mahallesinin tek afet toplanma alanı ayrıca bu alanda Kadıköylülerin kendi meyve ve sebzelerini yetiştirdiği bostanlarımız var. Kamusal alanlarımız ve tescilli ağaçlarımız var. Bu projeyi Caferağa halkı da istemiyor, doğayı ve yeşili seven hiç kimse istemiyor. Biz Kadıköy’ün Moda’nın donatı alanlarını korumakla mükellefiz, bu bizim zorunluluğumuz. Buradan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yeniden sesleniyorum: Caferağa Mahallesi’ndeki kamusal alanlara, bostanlara, afet toplanma alanımıza, ağaçlarımıza dokunmayın”