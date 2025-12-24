Kadıköy’de korku dolu anlar: Duman tüm binayı sardı

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın çıktı. Yoğun duman tüm binayı sararken ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bulunan iki bloklu 5 katlı binada çıktı. Girişinde iş yerleri olan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.