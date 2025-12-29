Kadıköy'de lüks galeride büyük vurgun iddiası: 11 milyar TL ile kayıplara karıştı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir galerinin önünden geçenler, işletmenin her zaman önünde ve içinde dizili bulunan lüks otomobillerin yerinde yeller estiğine tanık oldu.

Galerinin sahibi Ş.Ç., iddiaya göre müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı 11 milyar lirayla Bulgaristan üzerinden yurtdışına kaçarak kayıplara karıştı.

Sosyal medyada büyük gündem haline gelen gelen konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

'HARA Ç' İDDİASI

Sözkonusu galeri, "yeni nesil suç örgütü" olarak anılan bir çete tarafından daha önce kurşunlanmıştı.

Çetenin galeri sahibi Ş.Ç.'den haraç istediği ileri sürülmüştü.