Kadıköy’de Uğur Mumcu yürüyüşü: 'Unutmadık, unutturmayacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy Örgütü ve Kadıköylüler, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33’üncü yılında anma yürüyüşü düzenledi. Rıhtım’daki Atatürk Heykeli önünde başlayan yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel, Kübra Gökdemir, Tolga Sağ, Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Ellerinde Uğur Mumcu’nun fotoğraflarını taşıyan kalabalık, sloganlar eşliğinde Altıyol Boğa Heykeli’ne yürüdü. Anmada yalnızca Mumcu değil; Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Gaffar Okkan, Abdi İpekçi, Metin Göktepe, Hrant Dink ve Ahmet Taner Kışlalı gibi demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren isimler de saygıyla anıldı.

“33 YILDIR AYNI YOLDAYIZ”

Yürüyüşün ardından konuşan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, Mumcu’nun bıraktığı mirasa dikkat çekti. Sarıtaş,

“33 yıl önce Ankara’da hain bir saldırıyla aramızdan koparılan Uğur Mumcu için buradayız. Biz tam 33 yıldır bu yürüyüşü Uğur Mumcu’nun aydınlattığı yolda yapıyoruz. Onun mücadelesi, bugün de bize yön gösteriyor,” dedi.

“KALEMİYLE KARANLIĞI AYDINLATTI”

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise Mumcu’nun düşüncelerinin hâlâ yol gösterici olduğunu vurguladı. Kösedağı,

“Uğur Mumcu kalemiyle karanlığı aydınlatan bir yurtseverdi. Uğur Mumcu ve bu yola baş koyan aydınlarımızın düşüncelerini ve mücadelesini sonsuza dek yaşatacağız,” ifadelerini kullandı.

Anma, “Uğur Mumcu ölmedi, kalbimizde yaşıyor” sloganları ve alkışlarla sona erdi. Kadıköylüler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mumcu’nun adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini yaşatacaklarını dile getirdi.

CHP KADIKÖY’DEN BASIN AÇIKLAMASI

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, 24 Ocak 1993’te katledilen Uğur Mumcu’nun yalnızca bir gazeteci değil, Cumhuriyet değerlerinin simgesi olduğu vurgulandı.

CHP İlçe Başkanı Caner Sarıtaş tarafından okunan açıklamada, Mumcu’nun gerçeğin peşinden giden, karanlık ilişkileri cesaretle ortaya koyan bir aydın olduğu belirtilerek, “Onun susturulmak istenmesi basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelmiş açık bir saldırıdır” denildi.

Türkiye’de aydınlara yönelik suikastların cezasızlık kültürüyle derinleştiğine dikkat çekilen açıklamada, uzun tutukluluk süreleri ve tutuklu yargılamaların bir cezalandırma aracına dönüştürülmesinin hukuk devleti ilkesini zedelediği ifade edildi.

CHP Kadıköy, “Tutuklu yargılama istisna olmalıdır. Yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı bir ülkede gerçek adaletten söz edilemez” vurgusu yaptı.

Açıklama, “Cumhuriyetin temel değerlerinden, basın özgürlüğünden ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz. Uğur Mumcu’nun mücadelesini adalet, özgürlük ve demokrasi kazanılıncaya kadar taşıyacağız. Türkiye mutlaka aydınlanacaktır” sözleriyle sona erdi.