Kadıköy'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 işçi kurtarıldı

Olay, saat 10.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada kısmi çökme meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan Osman Akçan (33) ile Nuhyettin Akçan'ı (40) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yıkım çalışmasına ilişkin inceleme başlatıldı