Kadıköy ve Beykoz'da şiddetli yağış sonrası derelerde çöp yığınları oluştu

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:02

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:02

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Kadıköy'de bulunan Kurbağlıdere ve Beykoz'da bulunan Küçüksu Deresi'nde çöp yığınları oluştu. Çöpler belediye ekipleri tarafından toplandı.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağışın ardından Kadıköy'deki Kurbağalıdere ve Beykoz'da bulunan Küçüksu Deresi'nde çöp yığınları oluştu. Belediye ekipleri Kurbalığıdere'nin denize döküldüğü yerde uzun süre temizlik çalışması yaptı. Derede kücük çöplerin yanı sıra; mobilya, dolap gibi ağaç atıklarının da olduğu görüldü. Kurbalığıdere'deki temizlik çalışmalarını izleyen Haydar Aslan, "Her yağmur yağdığında burası böyle oluyor, daha geriden bir çözüm bulunabilir. İstanbul için üzücü bir durum" dedi. Atakan Çoruk ise, "Görünce insan üzülüyor, doğanın güzelliğini biz kendi elimizle yok ediyoruz. Yağmur getirmiş ama görüntü çok kötü" diye konuştu.

BEYKOZ'DAKİ KÜÇÜKSU DERESİ'NDE DE ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Yağmur sonrası Kurbağalıdere'de yaşanan olayın bir benzeri de Beykoz Küçüksu Deresinde meydana geldi. Sağanak yağış sonrası boğaza dökülen Küçüksu deresi çöp yığınına döndü. 7 yıldır Beykoz'da yaşadığını söyleyen Mehmet Bıyıklı, "Her yağmurdan sonra burası böyle. Kokudan durulmuyor, çöplükten geçilmiyor. Bu dere denize bağlanıyor. Bir engel koydular, ara sıra gelip temizliyorlar" diye konuştu. Derenini hemen yanındaki taksi durağından çalışan Yasin Güller, “Her yağmurdan sonra oluyor. Biz kokuya alıştığımız için bize normal geliyor, ama yabacı geldiğinde kokuyu hissediyor. Çöpler yağmur ile vatandaşların attığı top, şişeler var. Burası denize bağlanıyor. Tedbir amaçlı ağ gibi bir şey yaptılar. Gelip topluyorlar çöpü sonra" ifadelerini kullandı.