Dalgıçlar, denizden yarım saatte bir kamyonet çöp çıkardı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde su altı temizliği farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen 8. Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliğinde, dalgıçlar yarım saatlik dalışta denizden bir kamyonet dolusu çöp çıkardı.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:47
Dalgıçlar, denizden yarım saatte bir kamyonet çöp çıkardı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için 8'inci Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliği yapıldı. Denizde, yaklaşık olarak yarım saat su altında temizlik yapan dalgıçlar, bir kamyonet dolusu çöp çıkardı.

Erdek ilçesinde belediye ile sivil toplum kuruluşları tarafından su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için düzenlenen Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliğinin 8’incisi yapıldı. Etkinlikte balıkadam kıyafetleri giyen dalgıçların yarım saatlik dalışında, 200 metrekarelik alanda temizlik yapıldı. Şişe, pet, lastik, kap, kacak gibi atıkları gün yüzüne çıkaran dalgıçlar, buldukları eşyalara karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kamyonet dolusu çöp çıkarılan etkinlikte, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık katılım sağlayanlara teşekkür etti.


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