Kadıköy'de 1 ton kaçak midye yakalandı: Tekne ruhsatsız çıktı!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:02

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:16

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.30 sıralarında Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi deniz kenarında park halinde bulunan bir tekne içerisinden, kıyıya çuvallar içinde midye atıldığı tespit edildi.

TEKNE SAHİBİNE GÖZALTI!

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü görevlileri teknenin bulunduğu bölgeye gitti. Yapılan incelemelerde, 50 çuval içerisinde yaklaşık 1 ton midyenin denizden toplanarak çuvallar halinde kıyıya çıkarıldığı belirlendi ve tekne sahibi Y.G. yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemelerin devamında Y.G. adlı şüpheliye ait olan teknenin ruhsat tezkeresi olmadığı da tespit edildi.

Şüpheliye yönelik; "yasak yerde midye avcılığı yapmak" suçundan 8 bin 279 TL, "ruhsat tezkeresi almadan ticari avcılık yapmak" suçundan da 16 bin 561 TL olmak üzere toplam 24 bin 840 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ele geçirilen midyelerin tekrar canlanarak doğal yaşama kazandırılması için tekrar denize döküldüğü belirtildi.