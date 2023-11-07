Adana'da kaçakçılık operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı!
Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünler olduğu belirlenen kent merkezindeki 10 ayrı ev ve işyerine operasyon düzenledi.
Ev ve işyerlerindeki aramalarda; 3 milyon 500 bin marakon (filtreli sigara kağıdı), 367 bin doldurulmuş sigara, 28 bin 100 paket sigara, 2 elektrikli sigara sarma makinası, bir kompresör, 700 elektronik sigara, 100 elektronik sigara likiti, 17 bin 400 uyarıcı hap ele geçirildi.
Polis, bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına aldığı 14 şüpheliyi Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
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