Kadıköy’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki meşale yakma törenine izin verilmedi

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararına tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi, böylesi fevri kararlarla Cumhuriyet değerlerinden uzak tutulmaya çalışılmasını asla kabul etmiyoruz. Bütün Kadıköylüleri 29 Ekim’de yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü’ne çağırıyoruz” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve yurttaşlar birlikte yaktı. Her yıl öğrencilerin katılımıyla yakılan meşale yakma törenine ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından izin verilmedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yasal başvuruların yapıldığını ancak yanıt alınamadığını söyleyen Dara Odabaşı, “Arkadaşlarımız tören alanında öğrencileri göremeyince İlçe Milli Eğitimi arayarak katılım olup olmayacağını sordu. Gerekçe sunulmadan öğrencilerin gönderilemeyeceği söylendi. Kaymakamlık’ta bu konuda sessiz kaldı”dedi.

Hiçbir gücün gençleri Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştıramayacağını kaydeden Şerdil DaraOdabaşı,“ Geleneksel olarak bu meşale yakma törenini, Kadıköy’deki ortaokullu ve liseli öğrencilerin katılımıyla yapıyorduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün veya Kaymakamlığın ya da idari yetkili kimse onun siyasi tavrından dolayı, gençlerimizle yakamıyoruz. Burada bu meşalenin sönmesine, söndürülmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz”diye konuştu. Odabaşı, yaz sezonunda da Fikirtepe’de 2 okulun bahçesinde çocuk tiyatrosu için izin istediklerini o zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izin vermediğini sözlerine ekledi.