Kadıköy'de, CHP standı yakınında bir çocuğa yönelik saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:59

Güncelleme: 05.05.2025 - 18:00

İstanbul Kadıköy'de, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kurulan standın yakınında, 15 yaşındaki A.Ç.C'nin saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada CHP standına saldırı yapıldığına yönelik haberlere değinilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, Kadıköy ilçesindeki CHP imza standı yanında kalabalık bir grubun kavga ettiğinin belirlenmesi üzerine derhal olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan incelemelerde, A.Ç.C. isimli yaşı küçük şahsın, 3 şüpheli şahıs tarafından darp edildiği ve tedavisi için sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır.

''KÜFÜRLÜ KONUŞTU'' SAVUNMASI

Şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş ve kimlik bilgileri tespit edilen S.O., A.F.T. ve E.T. isimli şüpheli şahıslar 05.05.2025 tarihinde yakalanmıştır. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Kadıköy ilçesinde gezdikleri esnada, daha önce tanımadıkları A.Ç.C. isimli şahsın yüksek sesle küfür ederek yolda yürüdüğünü görmeleri üzerine şahsı uyardıkları, daha sonra imza atmak için standa geldikleri ve imza attıkları sırada A.Ç.C. ile tekrar karşılaştıkları, A.Ç.C.’nin küfürlü konuşmalarına devam etmesinden rahatsız olduklarından dolayı aralarında yeniden tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesiyle olayın meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Öte yandan dün, CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları tarafından dün yapılan açıklamada, Kadıköy'de, 15 yaşındaki A.Ç.C'nin, Ekrem İmamoğlu için kurulan stantta çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik ettiği gerekçesiyle oradan geçen bir grubun saldırısına uğradığı, darbedilen çocuğun hastanede tedavi altına alındığı duyurulmuştu. Aldığı darbe sonucu gözünden yaralanan A.Ç.C'nin hastaneye kaldırıldığı, saldırganların ise olay yerinden kaçtığı belirtilmişti.