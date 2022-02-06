Kadıköy'de çökme: İçecek dolabıyla birlikte çukura düştü
Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi çöken çukura düştü. Telefonla konuşan iş yeri sahibinin ,içecek dolaplarıyla birlikte çukura düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi telefonla konuştuğu sırada çökme nedeniyle oluşan çukura düştü.
İçecek dolaplarıyla birlikte çukura düşen işyeri sahibi gören yurttaşlar hemen yardıma koştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çukura düşen kişiyi kısa sürede kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Çukura düşen iş yeri sahibi Ömer Kaçağan, "6 metre aşağıya düştüm. O çukurdan çıktım. Dükkanın önünde telefonla konuşuyordum. Müşteri yoktu o sırada. Dolapla birlikte aşağıya düştüm. Diğer dolap sonradan düştü. Biride askıda kaldı. 8 yıllık esnafım burada. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Onlarda üzerine düşeni yaptılar" dedi.
Çökme nedeniyle işyeri sahibinin çukura düşme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde işyeri sahibinin telefonla konuştuğu sırada çökme nedeniyle dolaplarla birlikte çukura düştüğü görülüyor. Olayı gören çevredeki yurttaşlar yardıma koşuyor.
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