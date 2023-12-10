Kadıköy'de denetim noktasında korkunç kaza!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 06:57

Güncelleme: 10.12.2023 - 06:57

Feci kaza, saat 04.00 sıralarında, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığı noktada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü Kerem B., 34 FBC 34 plakalı cipiyle hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Melike Çimen kontrolündeki 34 PB 538 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çapmanın etkisi ile savrulan otomobil, önünde seyir halinde bulunan başka bir cipe çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Melike Çimen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çimen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde, otomobile arkadan çarpan sürücü Kerem B.'nin 0.79 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, alkollü sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kaza sonrası Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, Kaza ile ilgili inceleme başlattı.