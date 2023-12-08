Kadıköy'deki 'laf atma cinayetinde' müebbet hapis talebi

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:58

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:58

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Davut Atakov’un 14 Ekim günü gece saatlerinde Almanya’dan gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ile birlikte Kadıköy’de yürüdüğü, yol kenarında duran Ali Kumsal Şallı’nın (56) genç kadına laf atması üzerine Atakov’un tepki gösterdiği belirtildi.

Daha sonra taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Şallı’nın elindeki bıçakla Atakov’u kalbinden bıçakladığı kaydedildi. Olay sonrasında Ali Kumsal Şallı kaçtığı metruk bir binada yakalanırken, Davut Atakov olay yerinde hayatını kaybetti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede Atakov’un kız arkadaşı Simge Tuğcu’nun ifadesine de yer verildi.

Tuğcu ifadesinde Mayıs ayında Atakov ile tanışıp sevgili olduklarını ve evlenmeyi düşündüklerini, metrobüse doğru yürüdükleri sırada Ali Kumsal Şallı’nın laf attığını, erkek arkadaşının ise "ne diyorsun hayırdır, önüne bak" dediğini, Şallı’nın tekrar bir şey söylemesi üzerine erkek arkadaşının Şallı’nın yanına gittiğini anlattı. Tuğcu ifadesinin devamında, "Davut’un üzerine yürüdü. Elinde bıçak vardı. İtiş kakış oldu ve yere düştüler. Saldırgan kaçtı. Davut olaydan sonra ayağa kalktı. Sol tarafında kan vardı, tampon yaptım" dedi.

Bölgede "Aliço" ismiyle tanınan Ali Kumsal Şallı ifadesinde, olay anında Davut Atakov ile göz göze geldiklerini, kendisine "ne bakıyorsun" demesi üzerine Atakov’un, "Sen benim kız arkadaşıma mı bakıyorsun" diye tepki gösterdiğini anlattı.

Şallı ifadesinin devamında Atakov’un elini beline attığını ve silah çıkaracağını sandığını daha sonra çantasından bıçağı çıkartarak korkutmak için sağa sola salladığını söyledi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Şallı, savunmasında her ne kadar öldürme kastıyla hareket etmediğini söylese de bıçağın isabet ettiği yerin öldürücü mahiyette olması ve Atakov’un olay gerçekleştikten kısa süre sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle şüphelinin kasten öldürme suçunu işlediği belirtildi.

Şüpheli Ali Kumsal Şallı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesinde 14 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda Davut Atakov, yolda kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında yapılan araştırmada çiftin yolda yürüdüğü esnada bir erkeğin laf attığını, bu nedenle çıkan kavgada Davut Atakov’un kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Şüpheli Ali Kumsal Şallı olay sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.