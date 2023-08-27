Kadıköy'de denetimde ceza uygulanan alkollü sürücü zor anlar yaşattı: 'Görevinizi yapabilirsiniz ama paylaşamazsınız'
Kadıköy'de trafik ekiplerinin denetimi sırasında alkollü olduğu tespit edilen sürücü, polise ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Denetimde 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen Görkem Özertürk'e ceza uygulanırken, sürücü basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Bağdat Caddesi ve sahil yolu üzerinde 00.00 - 03.00 saatleri arasında trafik denetimi yaptı.
Trafik ekipleri, kurallara uyumayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, 111 sürücüye toplam 180 bin 772 TL ceza keserken, 24 aracı da trafikten men etti.
"GÖREVİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ AMA PAYLAŞAMASSINIZ"
Denetim sırasında 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Görkem Özertürk'e 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.
Polisler işlem yaparken görüntü alan basın mensuplarına tepki gösteren Görkem Özertürk, "Görevinizi yapabilirsiniz ama görüntüleri paylaşamazsınız" dedi.
GÖZALTINA ALINDI
Görkem Özertürk ve yanında bulunan arkadaşları, polisin uyarılarına rağmen basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel olmaya çalıştı.
Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adana'da navigasyon faciası...
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- Kaybolduğu sanılan Nimet öğretmen bulundu!
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
- Memur zammında kritik toplantı gerçekleşti
- Son şampiyondan maçlara çıkmama kararı
- Toplu cinsel istismar suçuyla hapse girdiler
- Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
- Tanıklar Sabancı çiftinin geçirdiği kazayı anlattı