Son dakika... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a Kadıköy'de saldırı!

Son dakika haberi... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kadıköy'de 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. O anlar kameraya da yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 14:13
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İstanbul Havadis'te yer alan bilgilere göre; Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı.

O anlar bir yurttaş tarafından kaydedildi.

Olaya ilişkin henüz Üşümezsoy cephesinden bir açıklama gelmedi. 

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Olası Marmara Depremi hakkında, birçok deprem uzmanından farklı bir yorum yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İstanbul depremi bir spekülasyon. İstanbul, Marmara, Türkiye'nin deprem riskinin en düşük olduğu bölgedir" şeklinde konuşmuş, o açıklamalar sosyal medyada gündem olmuştu.


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