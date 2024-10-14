Kadıköy'de 'Dubai Çikolatası' kuyruğu: Sıranın sonu gözükmedi!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:26

Güncelleme: 14.10.2024 - 16:29

Son dönemlerin popüler atıştırmalıkları arasında Dubai çikolatası yer alıyor. Öyle bir akım başladı ki, insanlar bu çikolatayı alabilmek için sıraya giriyor. Benzeri bir durum da İstanbul’da Dubai çikolatasıyla meşhur olan pastanede yaşandı.

Antep fıstığı kreması ve kadayıfın buluşmasıyla yapılan Dubai çikolatasını denemek isteyenler pastanenin önünde saatlerce bekledi.

TikTok'ta paylaşıldıktan sonra viral olan Dubai çikolatasının tarifi binlerce kişi tarafından denendi.

Dubai çikolatasını deneyen kullanıcılar deneyimlerini sosyal medyada paylaşınca milyonlarca insan da bu çikolatanın tadını merak etti.

KADIKÖY'DE DUBAİ ÇİKOLATASI SIRASI

İşletmeler ve markalar ise hemen bu çikolatadan üretip piyasaya sürdü. Onlardan biri de Kadıköy'de bulunan bir mekan oldu.

Dubai çikolatası satan mekanın önünde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

SIRANIN SONU GÖZÜKMEDİ

Çikolatayı denemek isteyen onlarca vatandaş mekana akın etti. Sıranın sonu gözükmezken, o anları kaydeden sosyal medya kullanıcısı 'Bedava mı dağıtılıyor, benim mi haberim yok?' ifadelerini kullandı.